Лютые морозы отпустят Украину, серьезный холод накроет часть Балкан - синоптик (карты)
В Украине еще побудут морозы, но они уже идут на спад.
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, самой холодной будет оставаться западная часть Украины.
"На остальной территории уже в пределах -6-12, ближе к востоку где-то -2-7, а в восточных областях, скорее на Донетчине и Луганщине, а также в Крыму где-то 0-4 мороза", - говорится в сообщении синоптика.
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Диденко прогнозирует, что в Киеве и сегодня, и завтра - периодический снег, ночью до -10, днем до -6-8 градусов.
"Основная морозная мощная масса оттесняется на свою родину, севернее сворачивается. Также Арктика будет пугать часть Балкан холодом серьезным", - предупредила синоптик.
Кроме того, как сообщили в Укргидрометцентре, 9-10 января в горах Черновицкой области ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности.
Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что 9 января непогода будет продолжать бушевать в западных регионах Украины. Ночью и утром 9 января в Карпатах, на Прикарпатье и Хмельнитчине сильный снег, метели, порывы ветра 15-20 м/сек.
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