Лютые морозы отпустят Украину, серьезный холод накроет часть Балкан - синоптик (карты)

В Украине еще побудут морозы, но они уже идут на спад.

В Киеве - периодический снег, морозы уже адекватные / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, самой холодной будет оставаться западная часть Украины.

"На остальной территории уже в пределах -6-12, ближе к востоку где-то -2-7, а в восточных областях, скорее на Донетчине и Луганщине, а также в Крыму где-то 0-4 мороза", - говорится в сообщении синоптика.

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Диденко прогнозирует, что в Киеве и сегодня, и завтра - периодический снег, ночью до -10, днем до -6-8 градусов.

meteo.gov.ua

"Основная морозная мощная масса оттесняется на свою родину, севернее сворачивается. Также Арктика будет пугать часть Балкан холодом серьезным", - предупредила синоптик.

Кроме того, как сообщили в Укргидрометцентре, 9-10 января в горах Черновицкой области ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности.

Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что 9 января непогода будет продолжать бушевать в западных регионах Украины. Ночью и утром 9 января в Карпатах, на Прикарпатье и Хмельнитчине сильный снег, метели, порывы ветра 15-20 м/сек.