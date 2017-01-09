В Турции сегодня были отменены более 300 авиарейсов из-за непогоды

15:50, 9 января 2017
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Авиакомпания Turkish Airlines отменила  9 января 227 внутренних и международных рейсов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает агентство ЭФЭ.

Также отмечается, что наиболее остро перебои в авиасообщении будут ощущаться в Стамбуле.

В Киеве и Харькове отменили некоторые рейсы в Стамбул из-за непогоды

Глава компании Turkish Airlines Биляль Экши написал в Twitter, что несмотря на сложные погодные условия 292 рейса будут выполнены согласно расписания.

В свою очередь, турецкая авиакомпания Pegasus Airlines также объявила об отмене 74 внутренних и международных рейсов.

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