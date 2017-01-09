В Турции сегодня были отменены более 300 авиарейсов из-за непогоды
Авиакомпания Turkish Airlines отменила 9 января 227 внутренних и международных рейсов.
Об этом сообщает агентство ЭФЭ.
Также отмечается, что наиболее остро перебои в авиасообщении будут ощущаться в Стамбуле.
В Киеве и Харькове отменили некоторые рейсы в Стамбул из-за непогоды
Глава компании Turkish Airlines Биляль Экши написал в Twitter, что несмотря на сложные погодные условия 292 рейса будут выполнены согласно расписания.
В свою очередь, турецкая авиакомпания Pegasus Airlines также объявила об отмене 74 внутренних и международных рейсов.
Atatürk Havalimanından dün 171 sefer (çıkış) yapıldı. Bu gün 292 sefer(çıkış) planlaması yapıldı.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 9 января 2017 г.
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