В Украине за сутки на дорогах погибли 8 человек, еще 45 - травмированы
В Украине за прошедшие сутки из-за сложных погодных условий на дорогах погибли 8 человек, еще 45 - травмированы.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.
В ГСЧС предупреждают о сложных погодных условиях на западе страны
«За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан», - говорится в сообщении.
По данным полиции, критическая по уровню аварийности ситуация сложилась в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Также сложной продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовской и Винницкой областей.
Как сообщал УНИАН, по данным ГСЧС, по состоянию на утро 9 января ограничение движения транспорта оставалось на автодорогах в 4 областях - Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской.
Ранее движение транспорта из-за сильных снегопадов также ограничивали в Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
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