В Киеве сегодня немного потеплеет, на дорогах гололед

12:48, 9 января 2017
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На данный момент столичные коммунальщики задействовали почти 60 бригад по ручной уборке снега и свыше 270 единиц снегоуборочной техники.

Коммунальщики продолжают убирать улицы столицы от снега / Фото kievcity.gov.ua
Коммунальщики продолжают убирать улицы столицы от снега / Фото kievcity.gov.ua

Как сообщает пресс-служба КГГА, по прогнозу Украинского гидрометцентра, 9 января в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Временами снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/сек. Температура ночью 11-13°, днем 7-9° мороза, что немного теплее, чем было вчера.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города. Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными.

Ограничения движения транспорта продолжает действовать в 4 областях

Также коммунальщики напоминают о просьбе не парковать частные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Столичные власти также напиминают, что автомобили, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

Тем временем сообщается, что бригады по ручной уборке предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" активно продолжают очистку улично-дорожной сети столицы. Сейчас особое внимание уделяется надлежащей уборке подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, лестничным площадкам, тротуарам и остановкам общественного транспорта, которые обслуживают предприятия корпорации. На данный момент задействовано почти 60 бригад по ручной уборке и свыше 270 единиц снегоуборочной техники.

Как сообщал УНИАН, 9 января непогода будет продолжать бушевать в западных регионах Украины.

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