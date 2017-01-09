В ГСЧС предупреждают о сложных погодных условиях на западе страны

9 января непогода будет продолжать бушевать в западных регионах Украины.

В ближайшие сутки погода на Западе не улучшится / Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Ночью и утром 9 января в Карпатах, на Прикарпатье и Хмельнитчине сильный снег, метели, порывы ветра 15-20 м/сек.

9 января в восточных областях и Приазовье гололедица.

Читайте также Транспортный коллапс во Львове: утром на рейсы не выехали более 80% маршруток

Днем 9 января в Харьковской области местами сильные сложные отложения гололеда и налипание мокрого снега.

Как сообщал УНИАН, в Украине остаются обесточенными из-за непогоды 5 населенных пунктов в двух областях.

В частности, по состоянию на 7 часов утра 9 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метели, порывы ветра) без электроснабжения остаются 4 населенных пункта в Одесской области (из них 2 н.п. частично) и 1 н. п. - в Херсонской.

Также действуют ограничения движения автотранспорта на автодорогах в 4 областях - Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской.

Сообщалось, что за сутки, 8 января, от переохлаждения во Львовской области умерло двое человек, еще семеро госпитализированы в больницы.