В ГСЧС предупреждают о сложных погодных условиях на западе страны
9 января непогода будет продолжать бушевать в западных регионах Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.
Ночью и утром 9 января в Карпатах, на Прикарпатье и Хмельнитчине сильный снег, метели, порывы ветра 15-20 м/сек.
9 января в восточных областях и Приазовье гололедица.
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Днем 9 января в Харьковской области местами сильные сложные отложения гололеда и налипание мокрого снега.
Как сообщал УНИАН, в Украине остаются обесточенными из-за непогоды 5 населенных пунктов в двух областях.
В частности, по состоянию на 7 часов утра 9 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метели, порывы ветра) без электроснабжения остаются 4 населенных пункта в Одесской области (из них 2 н.п. частично) и 1 н. п. - в Херсонской.
Также действуют ограничения движения автотранспорта на автодорогах в 4 областях - Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской.
Сообщалось, что за сутки, 8 января, от переохлаждения во Львовской области умерло двое человек, еще семеро госпитализированы в больницы.
Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +19°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+24°... +16°