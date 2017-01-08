В Раховском районе Закарпатья на автодорогу сошла снежная лавина
Вблизи села Деловое Раховского района сегодня на автодорогу местного значения сошла снежная лавина.
Как сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, в результате схода лавины движение на дороге осуществляется в одностороннем режиме.
Жертв и травмированных нет.
Работники Раховского райавтодора ликвидировали последствия схода лавины, движение восстановлено.
На Закарпатье сошли снежные лавины
Также в пресс-службе управления ГСЧС предупреждают, что 9 января в высокогорье Закарпатской области прогнозируется II (умеренный) уровень лавинной опасности.
Спасатели рекомендуют не выходить в горы во время снегопада, следить за изменениями погоды и соблюдать правила личной безопасности.
По данным гидрометцентра, ночью и утром 9 января в Карпатах, на Прикарпатье ожидается сильный снег, метели, порывы ветра 15-20 м/сек.
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