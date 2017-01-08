В Раховском районе Закарпатья на автодорогу сошла снежная лавина

21:55, 8 января 2017
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Вблизи села Деловое Раховского района сегодня на автодорогу местного значения сошла снежная лавина.

Жертв и травмированных нет / zak.depo.ua
Жертв и травмированных нет / zak.depo.ua

Как сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, в результате схода лавины движение на дороге осуществляется в одностороннем режиме.

Жертв и травмированных нет.

Работники Раховского райавтодора ликвидировали последствия схода лавины, движение восстановлено.

На Закарпатье сошли снежные лавины

Также в пресс-службе управления ГСЧС предупреждают, что 9 января в высокогорье Закарпатской области прогнозируется II (умеренный) уровень лавинной опасности.

Спасатели рекомендуют не выходить в горы во время снегопада, следить за изменениями погоды и соблюдать правила личной безопасности.

По данным гидрометцентра, ночью и утром 9 января в Карпатах, на Прикарпатье ожидается сильный снег, метели, порывы ветра 15-20 м/сек.

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