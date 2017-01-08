На Одесщине и Херсонщине из-за непогоды остаются обесточенными 7 населенных пунктов - ГСЧС

В Одесской и Херсонской областях из-за непогоды остаются обесточенными 7 населенных пунктов.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго / Фото УНИАН

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в частности, на Одесщине нет электроснабжения в шести селах, на Херсонщине – в одном.

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К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, ночью в результате неблагоприятных погодных условий из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 35 населенных пунктов в Одесской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Волынской областях.