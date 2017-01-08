Погода в Украине: завтра на западе ожидается сильный снег и метели, на востоке и в Приазовье – гололед
До конца дня 8 января и ночью и утром 9 января в Карпатах, на Прикарпатье и Хмельнитчине ожидается сильный снег, метели, порывы ветра 15-20 м/сек.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра в восточных областях и Приазовье гололед.
Как сообщал УНИАН, ранее гидрометцентр на завтра, 9 января, прогнозировал ослабление и прекращение опасных явлений по всей Украине.
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По прогнозам Укргидрометцентра, в результате перемещения в страну активного циклона с Черного моря в течение 8 января на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей, ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см, на Одесщине и Николаевщине - до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях отложения гололеда на проводах, деревьях и дорогах.
Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +19°
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Чернигов+26°... +18°
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