Погода в Украине: завтра на западе ожидается сильный снег и метели, на востоке и в Приазовье – гололед

До конца дня 8 января и ночью и утром 9 января в Карпатах, на Прикарпатье и Хмельнитчине ожидается сильный снег, метели, порывы ветра 15-20 м/сек.

На мероприятии ожидается сильный снег / УНИАН

Как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра в восточных областях и Приазовье гололед.

Как сообщал УНИАН, ранее гидрометцентр на завтра, 9 января, прогнозировал ослабление и прекращение опасных явлений по всей Украине.

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По прогнозам Укргидрометцентра, в результате перемещения в страну активного циклона с Черного моря в течение 8 января на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей, ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см, на Одесщине и Николаевщине - до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях отложения гололеда на проводах, деревьях и дорогах.