На Турцию обрушились сильные снегопады, парализовав Стамбул (фото)

Сильные снегопады обрушились на Турцию, парализовав Стамбул, где за минувшую ночь выпало около 65 см снега.

Босфорский пролив временно закрыт для судоходства / REUTERS

В воскресенье основной турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines объявил об отмене 471 международного рейса из аэропорта Ататюрка, а также всех внутренних рейсов, сообщает Русская служба Би-би-си.

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Накануне авиакомпания также отменила 610 рейсов из обоих международных аэропортов Стумбула - Ататюрка и Сабихи Гокчен.

С вечера минувшей пятницы около 6000 пассажиров были размещены по гостиницам, а к воскресенью в аэропорту имени Ататюрка скопилось около 20 тысяч пассажиров, которых, по данным местных агентств, обеспечивают едой и питьем.

Как сообщает агентство Доган, четыре рейса Turkish Airlines - из Индии, Южной Африки, Вьетнама и с Мальдивских островов - были перенаправлены в аэропорт города Газиантеп на юге Турции.

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Осадки помешали планам многих жителей Стамбула выехать из города на выходные. Как передает Доган, многие автомобилисты были вынуждены бросить свои машины на дороге и идти пешком. Некоторые предпочли остаться в автомобиле, более 10 часов ожидая улучшения дорожных условий.

Береговая охрана также приостановила движение судов, входящих и выходящих в пролив Босфор, являющийся одной из самых загруженных морских артерий мира.

В воскресенье приостановлено и паромное сообщение между европейской и азиатской частями Стамбула.

Как заявили власти города, снег привел к повышенному числу заносов на дорогах и аварий. Стамбульская подземка работала всю ночь на воскресенье, доставляя пассажиров, не имевших возможности добраться в другую часть города наземным транспортом.

По данным синоптиков низкие температуры в Стамбуле сохранятся в течение ближайших нескольких дней.