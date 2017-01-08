Гидрометцентр предупреждает об осложнении погодных условий по всей Украине

12:33, 8 января 2017
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На завтра метеорологи прогнозируют ослабление опасных явлений.

Фото УНИАН
Метеорологи прогнозируют сильные снегопады / Фото УНИАН

Гидрометцентр предупреждает об осложнении погодных условий сегодня по всей Украине и прогнозирует на завтра ослабление и прекращение опасных явлений.

В четырех областях Украины из-за непогоды действуют ограничения на движение транспорта

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по прогнозам Укргидрометцентра, в результате перемещения в страну активного циклона с Черного моря в течение 8 января на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см, в Одесской и Николаевской областях - до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях отложение гололеда на проводах, деревьях и дорогах.

В связи с сильными снегопадами и метелями в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

В Киеве прирост снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение минимальной температуры до 15-18º.

8 января в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях сложные погодные условия: сильные снегопады и метели, снежные заносы; в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской областях сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица. 

В Украине, кроме восточных областей, порывы северного ветра 15-22 м/с, в Одесской и Николаевской областях - 25-30 м/с.

В западных и северных областях резкое снижение температуры воздуха до 11-16º, в Карпатах и Прикарпатье до 20-25º мороза.

9 января ослабление и прекращение опасных явлений.

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