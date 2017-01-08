Гидрометцентр предупреждает об осложнении погодных условий по всей Украине
На завтра метеорологи прогнозируют ослабление опасных явлений.
Гидрометцентр предупреждает об осложнении погодных условий сегодня по всей Украине и прогнозирует на завтра ослабление и прекращение опасных явлений.
В четырех областях Украины из-за непогоды действуют ограничения на движение транспорта
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по прогнозам Укргидрометцентра, в результате перемещения в страну активного циклона с Черного моря в течение 8 января на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см, в Одесской и Николаевской областях - до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях отложение гололеда на проводах, деревьях и дорогах.
В связи с сильными снегопадами и метелями в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
В Киеве прирост снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение минимальной температуры до 15-18º.
8 января в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях сложные погодные условия: сильные снегопады и метели, снежные заносы; в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской областях сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица.
В Украине, кроме восточных областей, порывы северного ветра 15-22 м/с, в Одесской и Николаевской областях - 25-30 м/с.
В западных и северных областях резкое снижение температуры воздуха до 11-16º, в Карпатах и Прикарпатье до 20-25º мороза.
9 января ослабление и прекращение опасных явлений.
Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +19°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+24°... +16°