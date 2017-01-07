В четырех областях Украины из-за непогоды действуют ограничения на движение транспорта

22:23, 7 января 2017
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На дорогах Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей Украины по состоянию на 17.00 из-за непогоды действуют ограничения на движение транспорта.

Обмежено рух вантажних транспортних засобів та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування / bessarabiainform.com
Ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования / bessarabiainform.com

Об этом УНИАН сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Национальной полиции.

Согласно сообщению, в Одесской области закрыт проезд на дороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск с 17 до 56 км для всех видов транспорта.

Ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

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Кроме того, на трассе М-15 Одесса-Рени с 84 до 306 км (от поворота к с. Монаши до Рени) запрещено движение для всех видов транспорта.

Также запрещено движение для всех видов транспорта на автодорогах Белгород-Днестровского, Саратского, Татарбунарского, Килийского, Измаильского, Ренийского районов.

В Кировоградской и Николаевской областях запрещено движение для всех видов транспорта на автодорогах общего пользования.

В Херсонской области ограничено движение грузовиков на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью до г. Херсон).

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