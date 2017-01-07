На юге Таиланда из-за наводнения погибли по меньшей мере 12 человек

13:43, 7 января 2017
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В Таиланде вследствие наводнений погибли 12 человек.

Об этом сообщает Аljazeera.

На юге страны не прекращаются сильные ливни, нарушено транспортное сообщение. Вследствие наводнений, которые в некоторых районах достигают крыш домов, пострадали более 700 тыс. человек.

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При этом метеорологи прогнозируют, что на протяжении еще двух дней будут продолжаться сильные дожди.

Ранее в Индонезии из-за наводнения эвакуировали более 100 тысяч человек.

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