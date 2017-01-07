Непогода в Украине: на дорогах шести областей ограничено движение транспорта
Из-за непогоды в Украине 7 января действуют ограничения движения транспорта в шести областях: Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черкасской.
Об этом сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения полиции.
В частности, Одесская область:
- ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.
- а /д М-15 Одесса-Рени с 84 до 306 км (от поворота к с. Монаши до Рени) - запрещено движение для всех видов транспорта.
- также запрещено движение для всех видов транспорта на автодорогах Белгород-Днестровского, Саратского, Татарбунарского Килийского, Измаильского, Ренийского районов.
Гидрометцентр: 7-8 января в Украине сохранятся сложные погодные условия
Кировоградская область:
- запрещено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.
Николаевская область:
- ограничено движение грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования.
Херсонская область:
- ограничено движение грузовых транспортных средств на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью в г. Херсон).
Днепропетровская область:
В Украине из-за снегопада 70 населенных пунктов остались без света
Для всех видов транспорта
- Н-11 Днепропетровск - Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью)
- Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской к границе с Запорожской областью) границу;
- Р-74 Пятихатки-Кривой Рог-Широкое от Кривого Рога до Широкого.
Черкасская область:
- ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.
Погода в Украине
-
Винница+23°... +17°
-
Днепр+32°... +22°
-
Донецк+32°... +24°
-
Житомир+24°... +17°
-
Запорожье+32°... +24°
-
Ивано-Франковск+22°... +15°
-
Киев+26°... +18°
-
Кировоград+24°... +19°
-
Луганск+35°... +24°
-
Луцк+25°... +16°
-
Львов+23°... +16°
-
Николаев+26°... +19°
-
Одесса+27°... +20°
-
Полтава+29°... +21°
-
Ровно+26°... +16°
-
Симферополь+30°... +18°
-
Сумы+28°... +18°
-
Тернополь+22°... +15°
-
Харьков+31°... +21°
-
Херсон+28°... +20°
-
Хмельницкий+23°... +15°
-
Черкассы+26°... +19°
-
Чернигов+26°... +18°
-
Черновцы+24°... +16°