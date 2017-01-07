Непогода в Украине: на дорогах шести областей ограничено движение транспорта

13:19, 7 января 2017
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Из-за непогоды в Украине 7 января действуют ограничения движения транспорта в шести областях: Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черкасской.

УНИАН
В полиции рассказали где именно ограничено движение / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения полиции.

В частности, Одесская область:

- ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

- а /д М-15 Одесса-Рени с 84 до 306 км (от поворота к с. Монаши до Рени) - запрещено движение для всех видов транспорта.

 - также запрещено движение для всех видов транспорта на автодорогах Белгород-Днестровского, Саратского, Татарбунарского Килийского, Измаильского, Ренийского районов.

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Кировоградская область:

- запрещено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

Николаевская область:

- ограничено движение грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования.

Херсонская область:

 - ограничено движение грузовых транспортных средств на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью в г. Херсон).

Днепропетровская область:

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Для всех видов транспорта

- Н-11 Днепропетровск - Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью)

- Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской к границе с Запорожской областью) границу;

- Р-74 Пятихатки-Кривой Рог-Широкое от Кривого Рога до Широкого.

Черкасская область:

- ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

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