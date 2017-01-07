В Киеве 7 января ожидаются снегопады, метели и гололедица

12:50, 7 января 2017
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По прогнозу Украинского гидрометцентра, 7 января в столице ожидаются сложные погодные условия: снегопады, метель и порывы ветра 15-20 м / с. На дорогах местами гололедица. Температура в течение суток 15-17 ° мороза.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сложные погодные условия сохранятся в столице и 8 января. Так, завтра днем ​​ожидаются сильные снегопады, снежные заносы, на дорогах гололедица. Прирост снега составит 10-15 см. Температура 11-13 ° мороза.

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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города. Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осмотрительными.

«Коммунальщики напоминают о просьбе не парковать личные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Напоминаем, машины, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 7-8 января в Украине сохранятся сложные погодные условия.

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