В Украине бушует непогода: на Одесчине спасатели освободили из снежных заносов 184 автомобиля

12:18, 7 января 2017
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В Одесской области спасатели за сутки извлекли из снежных заносов 184 автомобиля, в том числе скорую помощь.

dsns.gov.ua
 Спасено 554 человека, из них 80 детей / dsns.gov.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, из-за снегопада образовались транспортные заторы в ряде районов области.

«Сотни людей оказались в «западне». Всего из снежных заносов по состоянию на 9.00 изъято 184 автомобиля, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи, который направлялся на вызов. Спасено 554 человека, из них 80 детей», - отметили в пресс-службе.

Гидрометцентр: 7-8 января в Украине сохранятся сложные погодные условия

На территории области развернуто 47 пунктов обогрева, в том числе 5 мобильных пунктов обогрева от Главного управления ГСЧС в Одесской области. С начала осложнения погодных условий в мобильных пунктах обогрева находилось 123 человека.

По сообщению ПАО «Одессаоблэнерго», по состоянию на 9.00 обесточены 28 населенных пунктов в Белгородском, Измаильском, Килийском, Ренийском, Саратском, Татарбунарском, Ширяевском, Белгород-Днестровском, Беляевском и Лиманском районах.

С 8:00 6 января запрещено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств, с 10:00 - закрыто движение транспортных средств на автодорогах общего пользования по трассе Одесса-Николаев и Одесса - Рени. В определенных местах отстоя на территории области находится 282 единицы техники. В Одессе в местах отстоя на постах управления патрульной полиции Одессы находится 19 грузовиков.

В пресс-службе добавили, что сейчас на территории Одесской области наблюдается сильная метель и снежные заносы, скорость ветра составляет 19-24 м/с, местами порывы до 25-27 м/с, видимость 100 - 500 м - температура воздуха ночью была 14-19, днем 10-15 мороза.

Ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий продолжается.

Как сообщал УНИАН, с утра 6 января в Одесской области сильный северный ветер, порывы 25-28 м/сек, метель. Синоптики прогнозируют такую же погоду на 7 и 8 января.

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