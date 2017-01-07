Гидрометцентр: 7-8 января в Украине сохранятся сложные погодные условия
Гидрометцентр предупреждает, что на протяжении 7-8 января на территории Украины сохранятся сложные погодные условия: снегопады и метели, снежные заносы и сильный ветер.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По прогнозам синоптиков, 7-8 января в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях сильные снегопады и метели, снежные заносы; в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской областях сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица.
В Украине, кроме восточных областей, порывы северного ветра 15-22 м/с, в Одесской и Николаевской областях-25-30 м/сек.
Непогода в Украине: на дорогах шести областей ограничено движение транспорта
Кроме того, в связи с сильными снегопадами и метелями в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
На протяжении 7 января по западной части Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-28 м/с, высота волн 30-50 дм, быстрое обледенение судов, ухудшение видимости до 100-500 м.
В городе Киеве прирост снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение минимальной температуры до 15-18º.
В западных и северных областях резкое снижение температуры воздуха до 11-16º, в Карпатах и Прикарпатье до 20-25º мороза.
9 января 2017 года синоптики ожидают ослабление и прекращение опасных явлений.
Как сообщал УНИАН, в Украине в период с 6 по 7 января в результате неблагоприятных погодных условий произошло обесточивание 71 населенного пункта в семи областях.
Также ограничено движение транспортных средств на автодорогах в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях.
Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +19°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+24°... +16°