Гидрометцентр: 7-8 января в Украине сохранятся сложные погодные условия

Гидрометцентр предупреждает, что на протяжении 7-8 января на территории Украины сохранятся сложные погодные условия: снегопады и метели, снежные заносы и сильный ветер.

В Украине, кроме восточных областей, порывы северного ветра / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозам синоптиков, 7-8 января в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях сильные снегопады и метели, снежные заносы; в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской областях сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица.

В Украине, кроме восточных областей, порывы северного ветра 15-22 м/с, в Одесской и Николаевской областях-25-30 м/сек.

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Кроме того, в связи с сильными снегопадами и метелями в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

На протяжении 7 января по западной части Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-28 м/с, высота волн 30-50 дм, быстрое обледенение судов, ухудшение видимости до 100-500 м.

В городе Киеве прирост снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение минимальной температуры до 15-18º.

В западных и северных областях резкое снижение температуры воздуха до 11-16º, в Карпатах и Прикарпатье до 20-25º мороза.

9 января 2017 года синоптики ожидают ослабление и прекращение опасных явлений.

Как сообщал УНИАН, в Украине в период с 6 по 7 января в результате неблагоприятных погодных условий произошло обесточивание 71 населенного пункта в семи областях.

Также ограничено движение транспортных средств на автодорогах в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях.