На Одесщине из снежных заносов вытащили более 20 машин, в том числе "скорую"

В Одесской области спасатели сегодня извлекли из снежных заносов более 20 автомобилей, в том числе карету скорой помощи.

В Одесской области из заносов освободили "скорую" / ГСЧС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, с 8.00 состоянию на 17.00 из снежных заносов достали 23 автомобиля, в том числе машину скорой медицинской помощи, которая ехала на вызову.

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«Транспортные пробки образовались в Татарбунарском районе возле села Спасское - около 20 автомобилей, и в Измаильском районе - за пределами села Кирнички - около 30 автомобилей. Силами подразделений ГСЧС и Службы автомобильных дорог затор транспортных средств возле Спасского ликвидирован», - отметили в главке.

В ликвидации чрезвычайных ситуаций от Главного управления ГСЧС задействовано 13 единиц специальной техники и 47 человек. От Национальной полиции привлечено 31 единицу техники и 73 человека. Для расчистки автодорог от Службы автомобильных дорог работает 134 единицы специальной техники и 179 сотрудников.

Из-за непогоды в Одесской области ограничено движение грузовиков и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

На территории области развернуто 16 пунктов обогрева.

По сообщению ПАО «Одессаоблэнерго», обесточены 31 населенный пункт в Арцизском, Болградском, Измаильском, Килийском, Саратском, Татарбунарском, Белгород-Днестровском, Ивановском, Лиманском районах и Черноморцы. Ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий продолжается.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одесской области сильный северный ветер, порывы 25-28 м/с, метель. Синоптики прогнозируют такую погоду на 7 и 8 января.