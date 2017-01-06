Украину заполонили снег и морозы (фоторепортаж)

21:12, 6 января 2017
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В Украине бушует непогода. На дорогах шести областях Украины действуют ограничения на движение транспорта.

Фото УНИАН
На выходных в большинстве регионов Украины сохранятся сильные морозы и пройдет снег / Фото УНИАН

В связи со сложными погодными условиями, снегопадами и метелями в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях Украины введены ограничения для движение транспорта.

В Киеве объявили штормовое предупреждение

Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) призвала водителей не выезжать за пределы населенных пунктов в период праздничных дней из-за ухудшения погодных условий.

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в практически по всей Украине пройдет снег. В большинстве регионов сохранится холодная погода, на западе в воскресенье до -22°.

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