В Аргентине горит более миллиона гектара степей

Пожары, которые бушуют в аргентинских провинциях Ла-Пампа, Рио-Негро и Буэнос-Айрес с декабря, повредили и уничтожили более миллиона гектаров степей.

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Об этом сообщил министр окружающей среды и устойчивого развития страны Серхио Бергман, передает ТАСС.

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"Речь идет о более чем 1 млн гектаров. Сейчас стоит задача предотвратить потери, не только материальные, но и людские. Мы следим за ситуацией в провинции Буэнос-Айрес и собираемся встретиться с местными властями и мэрами", - сказал министр.

К настоящему момент информации о пострадавших или погибших в результате пожаров нет.

В то же время огонь уничтожил тысячи гектаров посевов и пастбищ. Кроме того, пожары привели к массовой гибели скота.

Как отмечают местные власти, пожарным удалось взять под контроль значительную часть очагов возгорания, однако ситуацию осложняет сильный ветер и сухая погода.

Напомним, в результате крупного лесного пожара, который вспыхнул вблизи чилийского города Вальпараисо, пострадали 19 человек.