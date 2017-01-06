В Аргентине горит более миллиона гектара степей
Пожары, которые бушуют в аргентинских провинциях Ла-Пампа, Рио-Негро и Буэнос-Айрес с декабря, повредили и уничтожили более миллиона гектаров степей.
Об этом сообщил министр окружающей среды и устойчивого развития страны Серхио Бергман, передает ТАСС.
Ущерб от лесных пожаров в Теннесси оценили в $500 миллионов
"Речь идет о более чем 1 млн гектаров. Сейчас стоит задача предотвратить потери, не только материальные, но и людские. Мы следим за ситуацией в провинции Буэнос-Айрес и собираемся встретиться с местными властями и мэрами", - сказал министр.
К настоящему момент информации о пострадавших или погибших в результате пожаров нет.
В то же время огонь уничтожил тысячи гектаров посевов и пастбищ. Кроме того, пожары привели к массовой гибели скота.
Как отмечают местные власти, пожарным удалось взять под контроль значительную часть очагов возгорания, однако ситуацию осложняет сильный ветер и сухая погода.
Напомним, в результате крупного лесного пожара, который вспыхнул вблизи чилийского города Вальпараисо, пострадали 19 человек.
Погода в Украине
-
Винница+23°... +17°
-
Днепр+32°... +22°
-
Донецк+32°... +24°
-
Житомир+24°... +17°
-
Запорожье+32°... +24°
-
Ивано-Франковск+22°... +15°
-
Киев+26°... +18°
-
Кировоград+24°... +19°
-
Луганск+35°... +24°
-
Луцк+25°... +16°
-
Львов+23°... +16°
-
Николаев+26°... +19°
-
Одесса+27°... +20°
-
Полтава+29°... +21°
-
Ровно+26°... +16°
-
Симферополь+30°... +18°
-
Сумы+28°... +18°
-
Тернополь+22°... +15°
-
Харьков+31°... +21°
-
Херсон+28°... +20°
-
Хмельницкий+23°... +15°
-
Черкассы+26°... +19°
-
Чернигов+26°... +18°
-
Черновцы+24°... +16°