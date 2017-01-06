ГСЧС призвала водителей не выезжать за пределы населенных пунктов из-за непогоды

Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) призвала водителей не выезжать за пределы населенных пунктов в период праздничных дней из-за ухудшения погодных условий.

ГСЧС призвала водителей не выезжать за пределы населенных пунктов / УНИАН

Об этом сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин на заседании оперативного штаба по поводу осложнения погодных условий в Украине.

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"Я обращаюсь к владельцам автотранспортных средств и руководителям автотранспортных предприятий с просьбой удержаться от выезда за пределы населенных пунктов, особенно это касается Одесской, Николаевской, Черкасской, Херсонской, Кировоградской, Полтавской областей", – отметил глава ГСЧС.

По словам Чечеткина, наибольшее ухудшение погодных условий ожидается в южной и центральной части Украины, в связи с чем оперативные штабы Херсонской, Одесской, Николаевской областей уже переведены на усиленный режим работы, а движение грузового транспорта на трассах этих областей ограничено.

"На дорогах работает снегоуборочная техника. На данный момент установлено более 3,5 тыс. пунктов обогрева, их адреса находятся на сайте облгосадминистраций", – Чечеткин.

Присутствовавший на заседании вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что контроль за работой оперативного штаба в Одесской области возьмет глава ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, в Украине 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха ожидается резкое снижение температуры в 15 областях ночью до 13-19° мороза, местами до 20-26° мороза, днем до 11-17° мороза.