ГСЧС призвала водителей не выезжать за пределы населенных пунктов из-за непогоды
Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) призвала водителей не выезжать за пределы населенных пунктов в период праздничных дней из-за ухудшения погодных условий.
Об этом сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин на заседании оперативного штаба по поводу осложнения погодных условий в Украине.
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"Я обращаюсь к владельцам автотранспортных средств и руководителям автотранспортных предприятий с просьбой удержаться от выезда за пределы населенных пунктов, особенно это касается Одесской, Николаевской, Черкасской, Херсонской, Кировоградской, Полтавской областей", – отметил глава ГСЧС.
По словам Чечеткина, наибольшее ухудшение погодных условий ожидается в южной и центральной части Украины, в связи с чем оперативные штабы Херсонской, Одесской, Николаевской областей уже переведены на усиленный режим работы, а движение грузового транспорта на трассах этих областей ограничено.
"На дорогах работает снегоуборочная техника. На данный момент установлено более 3,5 тыс. пунктов обогрева, их адреса находятся на сайте облгосадминистраций", – Чечеткин.
Присутствовавший на заседании вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что контроль за работой оперативного штаба в Одесской области возьмет глава ГСЧС.
Как сообщал УНИАН, в Украине 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха ожидается резкое снижение температуры в 15 областях ночью до 13-19° мороза, местами до 20-26° мороза, днем до 11-17° мороза.
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