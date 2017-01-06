В Одессе в связи со снегопадом ограничено движение общественного электротранспорта
В Одессе из-за неблагоприятных погодных условий ограничено движение общественного электротранспорта.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, в связи со сложными погодными условиями внесены временные изменения в схемы движения ряда маршрутов.
На выходных в большинстве регионов Украины сохранятся сильные морозы и пройдет снег (карта)
В частности, трамвай маршрута №20 не функционирует. Вместо него, как утверждают в мэрии, запущен рейсовый автобус. Работа трамвайного маршрута №27 сокращена до 16-й станции Люстдорфской дороги. Также значительно сокращены маршруты троллейбусов: №9 следует только до железнодорожного вокзала, №12 - до площади Деревянко.
Отмечается, что сегодня в связи с ухудшением погодных условий в Одессе на улицы города для борьбы со снегом выведены 2045 сотрудников коммунальных служб и 86 единиц спецтехники.
"С 7 часов утра в непрерывном режиме на дорогах Одессы работает спецтехника и снегоуборочная техника коммунального предприятия "Городские дороги", - заявили в мэрии.
Также на улицах Одессы работают сотрудники и техника коммунальных предприятий "ЖКС", которые выполняют работы по очистке тротуаров, пешеходных переходов и остановочных комплексов от снега и посыпке песчано-солевой смесью.
В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области сообщили, что ситуация в населенных пунктах области, областном центре и на автодорогах находится под контролем полиции. В полицейском главке создан оперативный штаб.
"Для ликвидации возможных последствий непогоды улицы патрулируют полицейские, военнослужащие Нацгвардии Украины и общественные активисты", - заявили в отделе.
Правоохранители просят граждан без необходимости не покидать дома, ограничить передвижение на личном автотранспорте и пр.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе и Одесской области метель, снегопад, штормовой ветер.
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