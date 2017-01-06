В Киеве объявили штормовое предупреждение

14:21, 6 января 2017
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До конца суток 6 января в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели.

УНИАН
В Киеве объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

На выходных в большинстве регионов Украины сохранятся сильные морозы и пройдет снег (карта)

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайшие два часа с удержанием до конца суток 6 января в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели", - говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха ночью и днем до 15-17° мороза, на дорогах гололед.

В случае снегопада утром 7 января будет принято решение перекрыть въезд в столицу крупногабаритного транспорта. 

Напомним, сегодня, 6 января, во многих областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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