До конца суток 6 января в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели.

В Киеве объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайшие два часа с удержанием до конца суток 6 января в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели", - говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха ночью и днем до 15-17° мороза, на дорогах гололед.

В случае снегопада утром 7 января будет принято решение перекрыть въезд в столицу крупногабаритного транспорта.

Напомним, сегодня, 6 января, во многих областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.