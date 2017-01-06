Синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление

С 10 января на территорию Украины после сильных морозов и снегопадов придет потепление.

Сильные морозы будут держаться недолго в Украине / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида сообщил во время заседания межведомственного оперативного штаба государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций относительно осложнения погодных условий в Украине.

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"Циклон покинет территорию Украины 9 января, но уже 8 января интенсивность осадков уменьшится, скорость ветра также существенно уменьшится. То есть этот период будет достаточно коротким", - отметил он.

"Уже с 10 января будет отмечаться постепенное повышение температурного режима на фоне отсутствия особо опасных погодных явлений", - подытожил директор Украинского гидрометцентра.

Как сообщала Погода УНИАН, на выходных практически по всей Украине пройдет снег. В большинстве регионов сохранится холодная погода, на западе в субботу до -22°.