Синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление
С 10 января на территорию Украины после сильных морозов и снегопадов придет потепление.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида сообщил во время заседания межведомственного оперативного штаба государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций относительно осложнения погодных условий в Украине.
Укргидрометцентр назвал области, где на Рождество ожидаются сильные снегопады
"Циклон покинет территорию Украины 9 января, но уже 8 января интенсивность осадков уменьшится, скорость ветра также существенно уменьшится. То есть этот период будет достаточно коротким", - отметил он.
"Уже с 10 января будет отмечаться постепенное повышение температурного режима на фоне отсутствия особо опасных погодных явлений", - подытожил директор Украинского гидрометцентра.
Как сообщала Погода УНИАН, на выходных практически по всей Украине пройдет снег. В большинстве регионов сохранится холодная погода, на западе в субботу до -22°.
Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +19°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+24°... +16°