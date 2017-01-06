Укргидрометцентр назвал области, где на Рождество ожидаются сильные снегопады

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявляет, что в период 6-7 января погодные условия будут чрезвычайно контрастными - от 0° в восточных и юго-восточных областях до 14-19°, местами 20-25° мороза, в западных и северных областях.

На выходных заметет аж в шести областях Украины / ГСЧС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе заседания межведомственного оперативного штаба государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций относительно осложнения погодных условий в Украине.

«Сегодня уже над югом Украины образовался циклонический вихрь, который медленно, но передвигается в северном направлении над территорией Украины. Действительно, осложнение погодных условий уже началось в Одесской и Николаевской областях, где наблюдаются очень сильные снегопады, практически очень мала видимость на дорогах, скорость ветра достигает 20-22 м/с», - заявил он.

Читайте также Непогода шагает по Украине: спасатели отчитались, как подготовились к сильным морозам и снегопаду

По словам Кульбиды, в течение 6-7 января осложнение погодных условий ожидается на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской областей. «Это сильные снегопады, метели, снежные заносы. Из всех этих областей мы ожидаем, что наибольшее количество осадков выпадет в Одесской и Николаевской областях – прирост высоты снежного покрова составит 30-35 см. В Кировоградской – 25-30 см, Черкасской, Полтавской и Сумской – 20-25 см», - отметил он.

«Что касается Черниговской, Киевской, Винницкой областей, то здесь прирост высоты снега составит до 19 см. Спокойная ситуация будет в западных регионах», - добавил директор Украинского гидрометцентра.