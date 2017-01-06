Непогода шагает по Украине: спасатели отчитались, как подготовились к сильным морозам и снегопаду
На территории Украины в связи с непогодой функционирует свыше 3 тыс. 500 пунктов обогрева.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, об этом заявил председатель ГСЧС Николай Чечеткин на заседании оперативного штаба с регионами по ликвидации последствий непогоды в Украине.
В частности, он отметил, что в течение 4-6 января спасатели вытащили из снежных заносов 140 автомобилей, в которых находилось 190 человек. В области работает свыше 3500 пунктов обогрева, в которых получили помощь более 20 тыс. граждан. Служба спасения развернула более 100 мобильных пунктов.
Из-за непогоды в Одесской и Николаевской областях ограничено движение грузовиков
Чечеткин также призвал водителей не выезжать на автомобилях на дальние расстояния. “Я обращаюсь к водителям с просьбой воздержаться от пользования собственным авто и поездок на дальние расстояния. Все службы круглосуточно работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию”, - отметил он.
По данным Укргидрометцентра, в течение 6-8 января на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см, на Одесщине и Николаевщине до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы.
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