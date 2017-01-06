В Кировоградской области из-за непогоды с 15:00 ограничено движение для всех видов автотранспорта
В Кировоградской области из-за ухудшения погодных условий с 15:00 6 января временно ограничено движение всех видов транспортных средств.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кировоградской ОГА, решение об ограничении движения транспорта было принято сегодня на заседании областного оперативного штаба для принятия неотложных мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
В аэропорту "Одесса" из-за непогоды изменен график приема и отправки самолетов
Пока с 12:00 действует ограничение движения для крупногабаритного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения в Кировоградской области.
Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 13:00 в Кропивницком идет снег и дует сильный ветер.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 января, в связи со снегопадами и метелями уже ограничено движение транспорта в трех южных областях: Херсонской, Одесской и Николаевской.
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