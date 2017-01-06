В Днепре водителей из-за непогоды попросили не выезжать на дороги города
Патрульная полиция Днепра попросила водителей не выезжать на дороги города.
В городе ожидаются сложные погодные условия - понижение температуры - от 10 до 5 мороза в дневные часы и до -14 ночью, усиление ветра, с порывами до 12 метров в секунду, снег, местами сильные снегопады и снег с дождем, говорится в сообщении полиции на их странице в Facebook.
В аэропорту "Одесса" из-за непогоды изменен график приема и отправки самолетов
"Рекомендуем воздержаться от поездок на большие расстояния и без острой необходимости не выезжать на дороги города. Если от поездки отказаться невозможно, то позаботьтесь о наличии теплых вещей и других средств, которые могут понадобиться в случае возникновения опасной ситуации", - отмечают полицейские.
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