В Днепре водителей из-за непогоды попросили не выезжать на дороги города

Патрульная полиция Днепра попросила водителей не выезжать на дороги города.

Днепрян просят без острой необходимости не пользоваться машинами / ГСЧС

В городе ожидаются сложные погодные условия - понижение температуры - от 10 до 5 мороза в дневные часы и до -14 ночью, усиление ветра, с порывами до 12 метров в секунду, снег, местами сильные снегопады и снег с дождем, говорится в сообщении полиции на их странице в Facebook.

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"Рекомендуем воздержаться от поездок на большие расстояния и без острой необходимости не выезжать на дороги города. Если от поездки отказаться невозможно, то позаботьтесь о наличии теплых вещей и других средств, которые могут понадобиться в случае возникновения опасной ситуации", - отмечают полицейские.