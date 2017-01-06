В аэропорту "Одесса" из-за непогоды изменен график приема и отправки самолетов
В международном аэропорту "Одесса" из-за непогоды изменен график приема и отправки самолетов.
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь ООО "Международный аэропорт "Одесса" Мария Попович, сегодня утром выполнена приемка и отправка только одного рейса.
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"Борт из Стамбула по расписанию прибыл в 9:00 и, согласно графику, отправился в 10:00.
На подлете три рейса, но погода заметно ухудшается. Отменены два рейса... Сейчас проводится чистка взлетно-посадочной полосы. Но, помимо прочего, ухудшилась видимость", - сказала Попович.
В частности, отменены рейсы из Киева (Жуляны, ожидался в 11:10) и из Стамбула (Турция, 12:25), а также вылет из Одессы в Киев, запланированный на 17:50.
Как пояснили в аэропорту, "на подходе" рейс из Борисполя (ожидался в 11:00) и Шарм-эль-Шейха (Египет, ожидался в 12:30).
Кроме того, уже известно, что задерживаются самолеты: из Вены (Австрия), запланированный на 13:25, из Минска (Беларусь) – на 13:40 и Стамбула (Турция) – на 16:00.
В пятницу с утра в Одессе – сильный ветер, снегопад. Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, в городе объявлено штормовое предупреждение.
"Согласно прогнозу синоптиков, днем 6 января местами по Одесской области и во второй половине дня по Одессе ожидается усиление северного ветра, порывы 25-28 м/с", - подчеркнули в мэрии.
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