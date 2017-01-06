На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на западе температура до -20°

На автодорогах Украины в ближайшие дни пройдет снег, на западе температура опусится до -20°.

На популярных украинских маршрутах пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня пройдет снег, температура до -11°. Завтра на этом маршруте также ожидаются осадки -18°...-13°. В воскресенье снегопад, до -14°.

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На трассе Киев - Ужгород сегодня местами пройдет снег, температура в дороге --16°... -11°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура до -20°. В воскресенье по этому маршруту снегопад, температура в дороге -16°... -9°.

На трассе Киев - Харьков сегодня пройдет снег. Температура в дороге -12°... -5°. Завтра по этому маршруту снегопад, температура -18°... -1°. В воскресенье также ожидаются осадки, до -14°.

На Мариупольском направлении сегодня пройдут дожди и снег, температура -12°...+4°. Завтра по этому маршруту практически без осадков. В воскресенье снегопад, до +2°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня без осадков. Температура в дороге -14°… -9°. В субботу на этом маршруте пройдет снег. В воскресенье ожидается снегопад, температура до -15°.

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