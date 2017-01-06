На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на западе температура до -20°
На автодорогах Украины в ближайшие дни пройдет снег, на западе температура опусится до -20°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня пройдет снег, температура до -11°. Завтра на этом маршруте также ожидаются осадки -18°...-13°. В воскресенье снегопад, до -14°.
На выходных в большинстве регионов Украины сохранятся сильные морозы и пройдет снег (карта)
На трассе Киев - Ужгород сегодня местами пройдет снег, температура в дороге --16°... -11°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура до -20°. В воскресенье по этому маршруту снегопад, температура в дороге -16°... -9°.
На трассе Киев - Харьков сегодня пройдет снег. Температура в дороге -12°... -5°. Завтра по этому маршруту снегопад, температура -18°... -1°. В воскресенье также ожидаются осадки, до -14°.
На Мариупольском направлении сегодня пройдут дожди и снег, температура -12°...+4°. Завтра по этому маршруту практически без осадков. В воскресенье снегопад, до +2°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня без осадков. Температура в дороге -14°… -9°. В субботу на этом маршруте пройдет снег. В воскресенье ожидается снегопад, температура до -15°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +19°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+24°... +16°