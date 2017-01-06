На выходных в большинстве регионов Украины сохранятся сильные морозы и пройдет снег (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в практически по всей Украине пройдет снег. В большинстве регионов сохранится холодная погода, на западе в воскресенье до -22°.

На выходных в Украине продолжится снегопад / УНИАН

В столице в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью -20°, днем -18°. В воскресенье также ожидаются осадки, -15°...-14°.

Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью -22°, днем -17°. В воскресенье без осадков, -13°...-11°.

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В Луцке в субботу ночью -20°, днем -17°, переменная облачность. В воскресенье ночью -15°, днем -13°, без осадков.

В Виннице в субботу ожидается снегопад, температура воздуха -15°...-13°. В воскресенье до -16°, пройдет снег.

Одесситам на выходных обещают снегопад. В субботу температура ночью -15°, днем -13°. В воскресенье -16°...-12°.

Прогноз на 7 января / УНИАН

Прогноз на 8 января / УНИАН

В Харькове в субботу пройдет снег, температура ночью -8°, днем -1°. В воскресенье -6°...-3°, ожидаются осадки.

В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью -2°, днем +2°. В воскресенье пройдет снег, температура воздуха -12°...0°.

В Симферополе завтра пройдет дождь, -4°...+11°. В воскресенье -6°...-2°, снегопад.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -6°, днем +1°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура опустится до -4°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем +3°. В воскресенье температура опустится до -7°, пройдет снег с дождем.

В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью -4°, днем +2°. В воскресенье -5°...+1°, мокрый снег.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу солнечно, температура до -22°. В воскресенье пройдет снег, ночью -20°, днем -16°.

В Моршине на Львовщине в субботу ясно, ночью -21°, днем -16°. В воскресенье без осадков, ночью -15°, днем до -13°.

В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +3°. В воскресенье температура днем +1°, пасмурно.

В Сваляве завтра облачно с прояснениями, -20°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -18° …-13°.

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