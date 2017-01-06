На выходных в большинстве регионов Украины сохранятся сильные морозы и пройдет снег (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в практически по всей Украине пройдет снег. В большинстве регионов сохранится холодная погода, на западе в воскресенье до -22°.
В столице в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью -20°, днем -18°. В воскресенье также ожидаются осадки, -15°...-14°.
Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью -22°, днем -17°. В воскресенье без осадков, -13°...-11°.
В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на западе до -13° (карта)
В Луцке в субботу ночью -20°, днем -17°, переменная облачность. В воскресенье ночью -15°, днем -13°, без осадков.
В Виннице в субботу ожидается снегопад, температура воздуха -15°...-13°. В воскресенье до -16°, пройдет снег.
Одесситам на выходных обещают снегопад. В субботу температура ночью -15°, днем -13°. В воскресенье -16°...-12°.
В Харькове в субботу пройдет снег, температура ночью -8°, днем -1°. В воскресенье -6°...-3°, ожидаются осадки.
В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью -2°, днем +2°. В воскресенье пройдет снег, температура воздуха -12°...0°.
В Симферополе завтра пройдет дождь, -4°...+11°. В воскресенье -6°...-2°, снегопад.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -6°, днем +1°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура опустится до -4°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем +3°. В воскресенье температура опустится до -7°, пройдет снег с дождем.
В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью -4°, днем +2°. В воскресенье -5°...+1°, мокрый снег.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу солнечно, температура до -22°. В воскресенье пройдет снег, ночью -20°, днем -16°.
В Моршине на Львовщине в субботу ясно, ночью -21°, днем -16°. В воскресенье без осадков, ночью -15°, днем до -13°.
В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +3°. В воскресенье температура днем +1°, пасмурно.
В Сваляве завтра облачно с прояснениями, -20°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -18° …-13°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+23°... +17°
-
Днепр+32°... +22°
-
Донецк+32°... +24°
-
Житомир+24°... +17°
-
Запорожье+32°... +24°
-
Ивано-Франковск+22°... +15°
-
Киев+26°... +18°
-
Кировоград+24°... +19°
-
Луганск+35°... +24°
-
Луцк+25°... +16°
-
Львов+23°... +16°
-
Николаев+26°... +19°
-
Одесса+27°... +20°
-
Полтава+29°... +21°
-
Ровно+26°... +16°
-
Симферополь+30°... +18°
-
Сумы+28°... +18°
-
Тернополь+22°... +15°
-
Харьков+31°... +21°
-
Херсон+28°... +20°
-
Хмельницкий+23°... +15°
-
Черкассы+26°... +19°
-
Чернигов+26°... +18°
-
Черновцы+24°... +16°