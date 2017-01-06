В Николаевской области из-за непогоды ограничено движение всего автотранспорта

11:19, 6 января 2017
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В Николаевской области с 10:00 6 января временно ограничено движение всех категорий транспортных средств.

фото: УНИАН
В Николаевской области ограничено движение всего автотранспорта / УНИАН

Как пояснили УНИАН в Службе автомобильных дорог в Николаевской области, такое решение принято с целью недопущения заторов в движении для обеспечения оперативной расчистки дорог от снега.

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Служба также призывает пользователей дорог воздержаться от поездок до окончания непогоды, для более эффективной работы снегоуборочной техники до полного снятия ограничений проезда по автодорогам области.

Как сообщал УНИАН, сегодня с 8:00 было ограничено движение для большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск; Т-15-14 подъезд к пгт Березанка; Т-15-13 Нечаянное-Очаков.

Согласно прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, в области ожидаются сильные снегопады, метели, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат, северный ветер 17-22 м/с, порывы до 25 м/с.

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