В Николаевской области из-за непогоды ограничено движение всего автотранспорта
В Николаевской области с 10:00 6 января временно ограничено движение всех категорий транспортных средств.
Как пояснили УНИАН в Службе автомобильных дорог в Николаевской области, такое решение принято с целью недопущения заторов в движении для обеспечения оперативной расчистки дорог от снега.
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Служба также призывает пользователей дорог воздержаться от поездок до окончания непогоды, для более эффективной работы снегоуборочной техники до полного снятия ограничений проезда по автодорогам области.
Как сообщал УНИАН, сегодня с 8:00 было ограничено движение для большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск; Т-15-14 подъезд к пгт Березанка; Т-15-13 Нечаянное-Очаков.
Согласно прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, в области ожидаются сильные снегопады, метели, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат, северный ветер 17-22 м/с, порывы до 25 м/с.
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