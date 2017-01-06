В Украине сегодня ожидается сильный ветер, в Карпатах высокий уровень лавинной опасности - ГСЧС

10:54, 6 января 2017
2540
0

Сегодня, 6 января, во многих областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

УНИАН
Сегодня в Карпатах высокий уровень лавинной опасности / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на западе до -13° (карта)

"6 января в связи с сильными снегопадами и метелями, в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги", - говорится в сообщении.

Днем в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской областях сильные снегопады и метели, снежные заносы (в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях местами очень сильный снег); в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед. В Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской областях местами 25 м/с; на дорогах страны гололедица.

Напомним, в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в Одесской и Николаевской областях с 08:00 6 января ограничено движение грузовиков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды
"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж) "Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет
Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине
В Киеве сегодня солнечно, температура до +26° В Киеве сегодня солнечно, температура до +26°
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
81 %
757 мм
6.4 м/с
80 %
Лента новостей