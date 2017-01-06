В Украине сегодня ожидается сильный ветер, в Карпатах высокий уровень лавинной опасности - ГСЧС
Сегодня, 6 января, во многих областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на западе до -13° (карта)
"6 января в связи с сильными снегопадами и метелями, в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги", - говорится в сообщении.
Днем в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской областях сильные снегопады и метели, снежные заносы (в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях местами очень сильный снег); в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед. В Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской областях местами 25 м/с; на дорогах страны гололедица.
Напомним, в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в Одесской и Николаевской областях с 08:00 6 января ограничено движение грузовиков.
Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Чернигов+26°... +18°
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