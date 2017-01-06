В Украине сегодня ожидается сильный ветер, в Карпатах высокий уровень лавинной опасности - ГСЧС

Сегодня, 6 января, во многих областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Сегодня в Карпатах высокий уровень лавинной опасности / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"6 января в связи с сильными снегопадами и метелями, в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги", - говорится в сообщении.

Днем в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской областях сильные снегопады и метели, снежные заносы (в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях местами очень сильный снег); в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед. В Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской областях местами 25 м/с; на дорогах страны гололедица.

Напомним, в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в Одесской и Николаевской областях с 08:00 6 января ограничено движение грузовиков.