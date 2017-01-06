Из-за непогоды в Одесской и Николаевской областях ограничено движение грузовиков

09:57, 6 января 2017
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В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в Одесской и Николаевской областях с 08:00 6 января ограничено движение грузовиков.

В Одесской и Николаевской областях ограничено движение грузовиков / dsns.gov.ua
В Одесской и Николаевской областях ограничено движение грузовиков / dsns.gov.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укравтодор.

На популярных украинских маршрутах пройдет снег, завтра на западе похолодает до -19°

В Одесской области временно ограничено движение большегрузного транспорта на всех автодорогах общего пользования.

В Николаевской области с 08:00 6 января будет временно ограничено движение тяжеловесного транспорта на автодорогах государственного значения, в частности: Одесса – Мелитополь – Новоазовск, км 55+550 (от границы с Одесской обл.) – км 177+531 (до границы с Херсонской обл., подъезд к пгт. Березанка, км 0+000 (примыкание к автодороге М-14 – км 4+40 (до перекрестка улиц в пгт. Берзанка) и Ненаянное – Очаков, км 0+000 (примыкание к автодороге М-14) – км 36+900 (к перекрестку с автодороги Т-15-07 на выезде из г. Очаков).

Напомним, 6 января в Украине пройдут дожди и снег. Холоднее всего будет на западе - до -13°.

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