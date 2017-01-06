В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -11°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 6 января, в столице днем до -11°, пройдет снег.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -11°, вечером - до -17°. Ветер северный и северо-западный, до 7.2 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:57, а зайдет в 16:10.

Как сообщал УНИАН, 6 января в Украине пройдут дожди и снег. Холоднее всего будет на западе - до -13°.

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