В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -11°
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 6 января, в столице днем до -11°, пройдет снег.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -11°, вечером - до -17°. Ветер северный и северо-западный, до 7.2 м/с.
На популярных украинских маршрутах пройдет снег, завтра на западе похолодает до -19°
Сегодня солнце в столице взошло в 07:57, а зайдет в 16:10.
Как сообщал УНИАН, 6 января в Украине пройдут дожди и снег. Холоднее всего будет на западе - до -13°.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Ощущается как: +22 °
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Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков: 80 %
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