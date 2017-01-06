В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на западе до -13° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 6 января в Украине пройдут дожди и снег. Холоднее всего будет на западе - до -13°, а вот в Крыму столбик термометра поднимется до +11°.

В Украине сегодня ожидаются осадки / УНИАН

В столице сегодня пройдет снег, днем -11°. Ветер северный и северо-западный, до 7.2 м/с.

Во Львове 6 января без осадков, температура воздуха днем -13°. Ветер северный, умеренный.

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В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем -13°. Ветер северный, до 6.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу пройдет снег. Температура -14°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают снегопад, температура днем -6°, ветер северный, до 10.5 м/с.

На западе до -13° / УНИАН

В Харькове пройдет снег. Температура до -6°, ветер переменный, умеренный.

В Симферополе сегодня пройдет дождь. Температура днем +11°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.

В Днепре ожидаются осадки. Температура воздуха -5°. Ветер переменный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают ливень, температура днем +4°. Ветер переменный, до 5.8 м/с.

В Краматорске в пятницу пройдет снег, днем +1°. Ветер переменный, слабый.

В Северодонецке ожидается снегопад, температура днем +2°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.

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