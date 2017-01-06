В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на западе до -13° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 6 января в Украине пройдут дожди и снег. Холоднее всего будет на западе - до -13°, а вот в Крыму столбик термометра поднимется до +11°.
В столице сегодня пройдет снег, днем -11°. Ветер северный и северо-западный, до 7.2 м/с.
Во Львове 6 января без осадков, температура воздуха днем -13°. Ветер северный, умеренный.
На популярных украинских маршрутах пройдет снег, завтра на западе похолодает до -19°
В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем -13°. Ветер северный, до 6.0 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу пройдет снег. Температура -14°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают снегопад, температура днем -6°, ветер северный, до 10.5 м/с.
В Харькове пройдет снег. Температура до -6°, ветер переменный, умеренный.
В Симферополе сегодня пройдет дождь. Температура днем +11°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.
В Днепре ожидаются осадки. Температура воздуха -5°. Ветер переменный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают ливень, температура днем +4°. Ветер переменный, до 5.8 м/с.
В Краматорске в пятницу пройдет снег, днем +1°. Ветер переменный, слабый.
В Северодонецке ожидается снегопад, температура днем +2°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +19°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+24°... +16°