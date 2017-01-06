В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на западе до -13° (карта)

08:00, 6 января 2017
3748
0

Согласно данным Погода УНИАН, 6 января в Украине пройдут дожди и снег. Холоднее всего будет на западе - до -13°, а вот в Крыму столбик термометра поднимется до +11°.

В Украине сегодня ожидаются осадки / УНИАН
В Украине сегодня ожидаются осадки / УНИАН

В столице сегодня пройдет снег, днем -11°. Ветер северный и северо-западный, до 7.2 м/с.

Во Львове 6 января без осадков, температура воздуха днем -13°. Ветер северный, умеренный.

На популярных украинских маршрутах пройдет снег, завтра на западе похолодает до -19°

В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем -13°. Ветер северный, до 6.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу пройдет снег. Температура -14°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают снегопад, температура днем -6°, ветер северный, до 10.5 м/с.

УНИАН
На западе до -13° /  УНИАН

В Харькове пройдет снег. Температура до -6°, ветер переменный, умеренный.

В Симферополе сегодня пройдет дождь. Температура днем +11°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.

В Днепре ожидаются осадки. Температура воздуха -5°. Ветер переменный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают ливень, температура днем +4°. Ветер переменный, до 5.8 м/с.

В Краматорске в пятницу пройдет снег, днем +1°. Ветер переменный, слабый.

В Северодонецке ожидается снегопад, температура днем +2°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды
"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж) "Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)
Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине
В Украине сегодня местами дожди, на востоке до +36° В Украине сегодня местами дожди, на востоке до +36°
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
81 %
757 мм
6.4 м/с
80 %
Лента новостей