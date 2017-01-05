Завтра в Киеве пройдет снег, днем до -11°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 6 января, в столице пройдет снег, температура воздуха днем до -11°.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -17°.

Читайте также На популярных украинских маршрутах пройдет снег, завтра на западе похолодает до -19°

Ветер северный и северо-западный, до 7.2 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:57, а зайдет в 16:10.

Как сообщал УНИАН, 6 января в Украине пройдут дожди и снег. На западе и севере ночью похолодает до -20°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.