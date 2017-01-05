Завтра Украину накроет снегом, на западе ударят 20-градусные морозы

Согласно данным Погода УНИАН, 6 января в Украине пройдут дожди и снег. На западе и севере ночью похолодает до -20°.

В Украине завтра пройдет снег / УНИАН

В Киеве завтра пройдет снег, ночью -15°, днем -11°. Ветер северный и северо-западный, до 7.2 м/с.

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Во Львове 6 января без осадков, ночью -20°, днем -13°. Ветер северный, умеренный.

В Луцке завтра облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -19°, днем -13°. Ветер северный, до 6.0 м/с.

В Виннице в пятницу пройдет снег. Температура ночью -20°, днем -14°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают снегопад. Температура ночью -17°, днем -6°, ветер северный, до 10.5 м/с.

В Харькове в пятницу пройдет снег, температура ночью -7°, днем -6°. Ветер переменный, умеренный.

В Днепре завтра ожидаются осадки. Температура ночью -6°, днем -5°. Ветер переменный, умеренный.

В Симферополе пройдет дождь. Температура ночью +6°, днем +11°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.

Жителям Мариуполя обещают ливень, температура ночью 0°, днем +4°. Ветер переменный, до 5.8 м/с.

В Краматорске в пятницу пройдет снег, температура ночью 0°, днем +1°, ветер переменный, слабый.

В Северодонецке завтра ожидается снегопад. Температура ночью -1°, днем +2°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.

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