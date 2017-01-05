Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

16:00, 5 января 2017
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В четверг, 5 января, в Киеве на дорогах ожидается гололедица.

Фото УНИАН
Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В Киеве сегодня без осадков, днем до +2°

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 5 января в столице ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

В КГГА призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах.

Напомним, сегодня, 5 января, в Украине местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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