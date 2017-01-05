На Закарпатье возобновлено движение грузовиков - ГСЧС

В Закарпатской области проезд на автодорогах государственного значения обеспечен в нормальном режиме.

На Закарпатье возобновлено движение грузовиков / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Водителям грузового транспорта, которые не могут самостоятельно преодолеть скользкую дорогу, спасатели оказывают помощь в буксировке. Всего с начала сильных снегопадов уже было отбуксировано 89 транспортных средств.

Кроме того, подразделения ГСЧС и облавтодора продолжают ликвидировать последствия схода лавины на автодорогу местного значения Колочава-Хуст между населенными пунктами Ольшаны и Мерешор.

Напомним, в результате ухудшения погодных условий на территории Закарпатской области сошли две лавины.