На популярных украинских маршрутах пройдет снег, завтра на западе похолодает до -19°

В четверг и пятницу на автодорогах Украины пройдет снег. В пятницу в направлении Ужгорода похолодает до -19°.

На популярных украинских маршрутах ожидается снегопад / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +2°… +5°. Завтра на этом маршруте температура до -14°, пройдет снег.

На трассе Киев – Ужгород снегопад, температура в дороге -1° … +2°. В пятницу на этом маршруте местами пройдет снег, температура до -19°.

Читайте также В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на юге до +6° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +4°, местами пройдет мокрый снег. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +5°.

В направлении Харькова синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура в дороге до +2°. 6 января на этом направлении снегопад, температура -14°… -6°.

По маршруту Киев – Черновцы практически без осадков, 0° … +3°. По данному направлению в пятницу пройдет снег, температура до -16°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.