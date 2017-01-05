На популярных украинских маршрутах пройдет снег, завтра на западе похолодает до -19°

13:00, 5 января 2017
1157
0

В четверг и пятницу на автодорогах Украины пройдет снег. В пятницу в направлении Ужгорода похолодает до -19°.

УНИАН
На популярных украинских маршрутах ожидается снегопад / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +2°… +5°. Завтра на этом маршруте температура до -14°, пройдет снег.

На трассе Киев – Ужгород снегопад, температура в дороге -1° … +2°. В пятницу на этом маршруте местами пройдет снег, температура до -19°.

В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на юге до +6° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +4°, местами пройдет мокрый снег. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +5°.

В направлении Харькова синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура в дороге до +2°. 6 января на этом направлении снегопад, температура -14°… -6°.

По маршруту Киев – Черновцы практически без осадков, 0° … +3°. По данному направлению в пятницу пройдет снег, температура до -16°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото) На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото)
"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж) "Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)
На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве сегодня солнечно, температура до +26° В Киеве сегодня солнечно, температура до +26°
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
81 %
757 мм
6.4 м/с
80 %
Лента новостей