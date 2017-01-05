На популярных украинских маршрутах пройдет снег, завтра на западе похолодает до -19°
В четверг и пятницу на автодорогах Украины пройдет снег. В пятницу в направлении Ужгорода похолодает до -19°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +2°… +5°. Завтра на этом маршруте температура до -14°, пройдет снег.
На трассе Киев – Ужгород снегопад, температура в дороге -1° … +2°. В пятницу на этом маршруте местами пройдет снег, температура до -19°.
В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на юге до +6° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +4°, местами пройдет мокрый снег. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +5°.
В направлении Харькова синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура в дороге до +2°. 6 января на этом направлении снегопад, температура -14°… -6°.
По маршруту Киев – Черновцы практически без осадков, 0° … +3°. По данному направлению в пятницу пройдет снег, температура до -16°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +19°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+24°... +16°