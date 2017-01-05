Спасатели предупреждают о сильном ветре и лавинной опасности в Карпатах

Сегодня, 5 января, в Украине местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Карпатах ожидается значительный уровень лавинной опасности / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на юге до +6° (карта)

"5 января в западных, Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в Крыму порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. На дорогах страны гололедица", - говорится в сообщении.

Кроме того, 5 января в связи с ожидаемыми сильными снегопадами и метелями в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Напомним, в результате ухудшения погодных условий на территории Закарпатской области зафиксирован сход двух лавин.