Спасатели предупреждают о сильном ветре и лавинной опасности в Карпатах
Сегодня, 5 января, в Украине местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на юге до +6° (карта)
"5 января в западных, Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в Крыму порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. На дорогах страны гололедица", - говорится в сообщении.
Кроме того, 5 января в связи с ожидаемыми сильными снегопадами и метелями в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
Напомним, в результате ухудшения погодных условий на территории Закарпатской области зафиксирован сход двух лавин.
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