Во всех населенных пунктах Закарпатья восстановили электроснабжение

09:56, 5 января 2017
1143
0

Вечером 4 января во всех населенных пунктах Закарпатской области восстановили электроснабжение, нарушенное из-за снегопада.

Непогода на Закарпатье / ГСЧС
Непогода на Закарпатье / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 17:00 4 января по информации ОАО ЭК "Закарпатьеоблэнерго" электроснабжение во всех населенных пунктах области восстановлено", - говорится в сообщении.

В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на юге до +6° (карта)

Из-за ухудшения погодных условий на перевалах Закарпатской области движение тяжеловесного транспорта остается ограниченным.

По состоянию на 08:00 спасатели уже отбуксировали 87 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах области.

Сообщается, что ликвидированы последствия схода лавин на проезжую часть автодороги местного значения между населенными пунктами Широкий Луг - Нересница Тячевского района и на автодорогу местного значения между населенными пунктами Красная и Усть-Черна.

Спасатели продолжают работать над ликвидацией последствий схода лавины на автодорогу местного значения Колочава-Хуст между населенными пунктами Ольшаны и Мерешор. В результате схода этой лавины было заблокировано 6 автомобилей, в которых находилось 11 человек. Жертв и травмированных в результате происшествия нет. В настоящее время все 11 человек временно поселены в Ольшанский дом-интернат для детей-инвалидов.

Напомним, 4 января из-за снегопада в Закарпатской области было отключено от электроснабжения 25 населенных пунктов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке до +36° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке до +36° (видеопрогноз)
Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды
В Украине объявлено штормовое предупреждение В Украине объявлено штормовое предупреждение
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)
Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
81 %
757 мм
6.4 м/с
80 %
Лента новостей