В Киеве сегодня без осадков, днем до +2°

Согласно данным Погода УНИАН, 5 января в столице днем до +2°, без осадков.

В Киеве к вечеру похолодает / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -10°. Ветер юго-западный, до 8.5 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:08.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 5 января в Украине пройдет дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +6°.

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