В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на юге до +6° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 января в Украине пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +6°.

В Украине сегодня пройдут дожди и снег / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем +2°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 6.9 м/с.

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Во Львове 5 января снегопад, температура воздуха днем -2°. Ветер северо-западный, свежий.

В Луцке сегодня пройдет снег. Температура воздуха днем 0°. Ветер переменный, свежий.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг переменная облачность. Температура +1°. Ветер переменный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают снегопад, температура днем +4°, ветер переменный, до 3.9 м/с.

На юге - до +6° / УНИАН

В Харькове пройдет снег. Температура до +1°, ветер западный и юго-западный, слабый.

В Симферополе сегодня пройдет дождь. Температура днем +6°. Ветер южный, до 7.5 м/с.

В Днепре ожидаются осадки. Температура воздуха +1°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают ливень, температура днем +3°. Ветер юго-западный, до 8.8 м/с.

В Краматорске в четверг пройдет дождь, днем +3°. Ветер южный и западный, умеренный.

В Северодонецке ожидается ливень, температура днем +3°. Ветер южный и юго-западный, до 6.1 м/с.

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