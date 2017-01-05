В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на юге до +6° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 января в Украине пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +6°.
В столице сегодня без осадков, днем +2°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 6.9 м/с.
На автодорогах Украины пройдет снег, на юге температура до +5°
Во Львове 5 января снегопад, температура воздуха днем -2°. Ветер северо-западный, свежий.
В Луцке сегодня пройдет снег. Температура воздуха днем 0°. Ветер переменный, свежий.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг переменная облачность. Температура +1°. Ветер переменный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают снегопад, температура днем +4°, ветер переменный, до 3.9 м/с.
В Харькове пройдет снег. Температура до +1°, ветер западный и юго-западный, слабый.
В Симферополе сегодня пройдет дождь. Температура днем +6°. Ветер южный, до 7.5 м/с.
В Днепре ожидаются осадки. Температура воздуха +1°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают ливень, температура днем +3°. Ветер юго-западный, до 8.8 м/с.
В Краматорске в четверг пройдет дождь, днем +3°. Ветер южный и западный, умеренный.
В Северодонецке ожидается ливень, температура днем +3°. Ветер южный и юго-западный, до 6.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +19°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+24°... +16°