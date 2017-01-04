На Закарпатье сошли снежные лавины

Сегодня вследствие ухудшения погодных условий на территории Закарпатской области зафиксирован сход двух лавин.

В Закарпатской области сошли 2 снежные лавины / zak.depo.ua

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В первом случае снежные массы сошли на автодорогу местного значения между населенными пунктами Нересница и Широкий Луг Тячевского района. Вследствие этого движение транспорта частично ограничено. Над ликвидацией работают дорожные службы и спасатели.

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Вторая лавина сошла на автодорогу местного значения Колочава-Хуст, между селом Ольшаны Хустского района и селом Мерешор Межгорского района. «В результате схода снежной массы были заблокированы четыре автомобиля, в которых находилось около 10 человек, которые покинули транспортные средства самостоятельно», - говорится в сообщении.

К месту происшествия направлено одно отделение государственного пожарно-спасательного поста села Колочава, спасатели горного поисково-спасательного отделения пгт Межгорье и две единицы снегоочистительной техники Межгорского и Хустского Райавтодора.

Жертв и травмированных нет, заверяют в ГСЧС.

Как сообщала УНИАН Погода, непогода накрыла запад Украины: снегопад парализовал движение в трех областях.