Непогода накрыла запад Украины: снегопад парализовал движение в трех областях (фото, видео)
Из-за сильного снега и заносов на автодорогах государственного значения Закарпатской области временно ограничено движение тяжеловесного транспорта.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
На Львовщине, по информации Укравтодора, с 9 часов 4 января ограничено движение тяжеловесного транспорта на участке дороги М-06 Киев – Чоп, км 621 – км 702 (от г. Стрый до границы с Закарпатской областью).
С 10 часов 30 минут 4 января движение тяжеловесного транспорта также ограничено на участке дороги Н-13 Львов – Самбор – Ужгород, км 132 – км 156 (от г. Турка до границы с Закарпатской областью).
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"На Ивано-Франковщине, по информации Укравтодора, с 12 час. 4 января временно ограничено движение тяжеловесного транспорта при выезде в Закарпатскую область со стороны Яблунецкого перевала – автодорога Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов; со стороны г. Долина – автодорога Р-21 Долина – Хуст", - рассказали в ГСЧС.
Поэтому в ГСЧС обратились к водителям и призывали воздержаться от поездок и дождаться улучшения погодных условий.
Отмечается, что во Львовской и Закарпатской областях 4 января порывы ветра до 23 м/с, местами 25-30 м/сек.
"Кроме того, в горах Львовской области и высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги", - говорится в сообщении спасателей.
Ранее очевидцы с места событий сообщили, что дорогу на выезде из Мукачево в сторону Львова перекрыли и для легкового транспорта. Из Стрыя в направлении Мукачево также никого не пускают.
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