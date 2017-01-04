На юг и восток Украины надвигается циклон: принесет метели и штормовой ветер
6 января циклон с юго-запада Европы переместится на юг и восток Украины.
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, этот циклон принесет существенное осложнение погодных условий.
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"На юге и востоке - зона АТО! - в пятницу, 6 января, выпадет мокрый снег, будет лить дождь, налипание мокрого снега, очень сложная ситуация на дорогах, там, где снег - метели и штормовой ветер до 15-24 метров в секунду", - говорится в сообщении синоптика.
Кроме того, Диденко рассказала, что сегодня основные осадки переместились на северную часть Украины. "На дорогах ситуация усложняется, будьте осторожными", - предупредила она.
Как сообщала Погода УНИАН, в Украине 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха ожидается резкое снижение температуры в 15 областях ночью до 13-19° мороза, местами до 20-26° мороза, днем до 11-17° мороза.
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