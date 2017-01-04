На Киев надвигаются морозы: ночью похолодает до -16°

19:00, 4 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 5 января, в столице без осадков, температура воздуха ночью до -16°, днем до +2°.

В Киеве ожидается похолодание / УНИАН
В Киеве ожидается похолодание / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -10°.

На автодорогах Украины пройдет снег, на юге температура до +5°

Ветер северо-западный и юго-западный, до 6.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:08.

Как сообщал УНИАН, в чевтерг, 5 января, в Украине пройдут дожди и снег. На севере ночью до -17°.

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