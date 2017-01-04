В Украине завтра похолодает, в Черниговской области ночью до -17°

Согласно данным Погода УНИАН, в чевтерг, 5 января, в Украине пройдут дожди и снег. На севере ночью до -17°.

Иллюстрация / Reuters

В Киеве завтра без осадков, ночью -16°, днем +2°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 6.9 м/с.

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Во Львове 5 января снегопад, ночью -16°, днем -2°. Ветер переменный, свежий.

В Луцке завтра пройдет снег. Температура воздуха ночью -15°, днем 0°. Ветер переменный, до 7.2 м/с.

В Виннице в четверг облачно с прояснениями. Температура ночью -16°, днем +1°. Ветер переменный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают снегопад. Температура ночью -10°, днем +4°, ветер переменный, до 3.9 м/с.

В Харькове в четверг пройдет снег, температура ночью -9°, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

В Днепре завтра ожидаются осадки. Температура ночью -9°, днем +1°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

В Симферополе пройдет дождь. Температура ночью +3°, днем +6°. Ветер южный, до 7.5 м/с.

Жителям Мариуполя обещают ливень, температура ночью 0°, днем +3°. Ветер юго-западный, до 8.8 м/с.

В Краматорске в четверг пройдет дождь, температура ночью -8°, днем +3°, ветер южный и западный, умеренный.

В Северодонецке завтра ливень. Температура ночью -4°, днем +3°. Ветер южный и юго-западный, до 6.1 м/с.

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