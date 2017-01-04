В результате землетрясения в Индии погиб человек

15:59, 4 января 2017
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По меньшей мере один человек погиб, четверо получили серьезные травмы в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло на северо-востоке Индии.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщил официальный представитель Центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий штата Трипура, передает ТАСС.

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Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в округе Дхалай штата Трипура на глубине 28 км, при этом толчки ощущались на всем северо-востоке Индии и в приграничных территориях Бангладеш.

Землетрясение вызвало частичные повреждения домов и обрушение стен.

"Пока полной картины последствий удара стихии нет, информация с мест продолжает поступать, однако уже известно о гибели, по меньшей мере, одной женщины из-за сердечного приступа, и ранении четырех человек", - сказал представитель ведомства.

Кроме того, в округе Унакоти было разрушено ограждение на некоторых участках индо-бангладешской границы, а в ряде мест произошли оползни.

Напомним, во вторник, 3 января, у берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,9.

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